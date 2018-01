Zelda Breath of the Wild: in arrivo la Guida ufficiale espansa da 512 pagine

hanno annunciato la versione definitiva della Guida strategica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild : il nuovo volume include nuovi artwork e la guida ai 2 DLC, per un totale di 512 pagine.

Prevista in uscita per il 13 febbraio e già pre-ordinabile su Amazon.com al prezzo di 39,99 dollari, l'Expanded Edition della Guida di The Legend of Zelda: Breath of the Wild coprirà tutti i contenuti dell'avventura, incluse le due espansioni The Master Trials e La Ballata dei Campioni, senza dimenticare la nuova raccolta di artwork dedicati ai personaggi e al mondo di gioco.

