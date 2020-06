Zelda Breath of the Wild incontra Metroid: Link diventa Samus in una mod

Mentre in rete continua il dibbatito sul nuovo modo per uscire dalla mappa di Hyrule in BOTW, la vulcanica scena dei modder di Zelda Breath of the Wild realizza una "total conversion" a tema Metroid del kolossal di Eiji Aonuma che trasforma Link in Samus e introduce tante novità di gameplay.

Il lavoro svolto da un utente di un emulatore PC di Wii U stravolge l'aspetto dell'eroe di Hyrule e di diversi elementi grafici del capolavoro a mondo aperto di Nintendo lanciato nel 2017 anche su Switch per introdurvi nuovi suoni nei menù, gli abiti di Samus Aran, un nuovo strumento per planare e persino la sua astronave.

All'interno del pacchetto aggiuntivo fan made (e presumibilmente destinato ad essere attenzionato molto presto dai legali della casa di Kyoto) trovano spazio anche i modelli poligonali di Samus ricreati da titoli come Other M, Super Smash Bros. e Zero Mission, oltre ai brani strumentali più rappresentativi della colonna sonora della serie di Metroid.

In calce alla notizia trovate dei video gameplay che mostrano questa mod di The Legend of Zelda Breath of the Wild a tema Metroid, il tutto nell'impaziente attesa di ricevere ulteriori informazioni su Metroid Prime 4, specie dopo aver appreso la notizia dell'assunzione da parte dei Retro Studios di diversi veterani di Star Wars, Borderlands e Battlefield.