Zelda Breath of the Wild incontra Pokemon Spada e Scudo in un progetto fan made

Da grande appassionato di Pokemon Spada e Scudo, il modder ph4t_s ha deciso di dedicarsi a un progetto a dir poco ambizioso, ovvero quello di ricreare le Terre Selvagge del kolossal di Game Freak all'interno del Regno di Hyrule di Zelda Breath of the Wild.

Nei pochi secondi del video pubblicato sul suo canale YouTube, il modder ci offre un assaggio delle enormi potenzialità di questo crossover tra Pokemon e The Legend of Zelda.

Nel filmato, l'autore del progetto mostra infatti un Allenatore alle prese con uno dei tanti Pokemon che dovrebbero popolare le Terre Selvagge di questa reinterpretazione in chiave zeldesca dell'esperienza free roaming di Spada e Scudo. L'inquadratura dall'alto suggerisce la diversa impostazione delle battaglie rispetto a quanto offerto da Breath of the Wild, ma la totale assenza di elementi aggiuntivi come l'interfaccia o il sistema di gestione dei punti danno il senso delle difficoltà che questo creatore di contenuti dovrà affrontare per dare forma al suo sogno. E questo, senza considerare le beghe legali a cui dovrebbe andare incontro se decidesse di perseguire i suoi scopi.

Decisamente meno ambizioso (e compromettente) di questo progetto è invece il demake fan made di Pokemon Spada e Scudo realizzato da un fan della serie di Nintendo per omaggiare il Game Boy Color. Anche Link, da par suo, sta calamitando le attenzioni degli appassionati e della stampa di settore, sia per via della crescente attesa per nuovi dettagli su Zelda Breath of the Wild 2 che per l'ormai prossimo traguardo delle 100 milioni di copie vendute della serie di Zelda.