Zelda Breath of the Wild: il lead designer svela la genesi dei Guardiani

Gli autori dell'ultimo artbook di The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno scambiato quattro chiacchiere con il lead designer del capolavoro di Nintendo, Takafumi Kiuchi, per ripercorrere le faticose tappe del processo creativo che ha portato il team di Eiji Aonuma a dare forma ai Guardiani.

"Il direttore artistico (Satoru Takizawa, ndr) mi ha dato due direttive in merito al design dei Guardiani: la prima era che dovevano possedere molte gambe per muoversi fluidamente all'interno dello scenario, la seconda era che dovevano essere gli ultimi rappresentanti di un'antica razza. E così ho iniziato a disegnare", spiega Kiuchi per descrivere la genesi delle bizzarre entità che popolano la dimensione free roaming di Breath of the Wild.

Stando sempre al lead designer dell'ultima avventura di Link, "all'inizio dello sviluppo non sapevo se i Guardiani sarebbero stati alleati o nemici, perciò ho cercato di disegnarli in modo neutro. [...] Per quanto riguarda le gambe, invece, le ho progettate pensando alla fisarmonica per consentire ai Guardiani di muoversi rapidamente su terreni naturali variabili, mentre per il corpo ho preso spunto dai vasi in ceramica a forma di fiamma dell'epoca Jomon".

Nel processo creativo portato avanti da Kiuchi per plasmare il colorato universo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, comunque, molte delle idee originarie non sono state riproposte nel capolavoro finale come conferma lui stesso spiegando che "c'era il progetto di un gigantesco Guardiano simile a una fortezza semovente, un mostro dotato di cannoni a raggio multiplo che alla fine non siamo stati in grado di implementare nel gioco".