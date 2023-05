Zelda Breath of the Wild e i limiti di Wii U:il cut content rivive in Tears of the Kingdom

A pochi passi dal lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo torna a parlarci del suo attesissimo open world e di ciò che questo sequel riuscirà a fare in più rispetto a Breath of the Wild.

Tramite il nuovo appuntamento con la rubrica "Ask the Developer", Nintendo ha svelato che l'esplorazione aerea e delle grotte erano già in programma per lo sviluppo di Breath of the Wild. Tuttavia, i limiti tecnici di Nintendo Wii U hanno costretto il team a dover attuare dei tagli, e queste funzionalità non videro mai la luce nel prequel della serie. Come avrete osservato tramite i filmati di gioco, Tears of the Kingdom farà sì che il cut content di Breath of the Wild riviva all'interno della nuova avventura di Link.

"Sì, ora abbiamo il cielo e le grotte da esplorare. Queste sono anche aree che non siamo riusciti a creare nel titolo precedente per diversi motivi", ha dichiarato Hidemaro Fuijbayashi di Nintendo. "In realtà, il titolo precedente, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, era originariamente sviluppato per Wii U, quindi c'erano delle restrizioni nello sviluppo", ha quindi aggiunto Takuhiro Dohta. "C'erano molte idee che volevamo implementare durante il suo sviluppo, ma abbiamo preso decisioni chiare su cosa non avremmo fatto in quel gioco. Ad esempio, abbiamo deciso che non avrebbe avuto il volo. Poi Aonuma-san ha continuato a dire: "Se volare è fuori discussione, voglio scavare sottoterra!". E noi rispondevamo: "Oh no! Per favore, non farci sviluppare anche quello! (Ride).

Per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, abbiamo iniziato elaborando e implementando idee che non potevamo includere nel titolo precedente. Non saremmo stati in grado di farlo se avessimo creato un mondo completamente nuovo, quindi lo sviluppo nella stessa ambientazione del gioco precedente è stato significativo anche in questo senso".

Nintendo ha anche svelato che i dungeon di Zelda Tears of the Kingdom saranno diversi da Breath of the Wild.