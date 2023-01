Zelda Breath of the Wild: Link immortale e con stamina infinita, arriva un nuovo glitch

A distanza di anni dall'arrivo su Nintendo Switch e Wii U, i giocatori di The Legend of Zelda Breath of the Wild hanno scoperto un glitch dagli effetti incredibili sul protagonista.

Il glitch in questione non è affatto semplice da attivare e richiede l'esecuzione precisa di un lungo elenco di passaggi, spiegati per filo e per segno dai content creator che hanno scoperto l'errore. Ciò ce stupisce non è il processo per abilitare il glitch, ma gli effetti che ne derivano: pare infatti che la corretta esecuzione dei passaggi porti il protagonista, Link, a diventare completamente immune ai danni e ad avere stamina infinita, così da poter scalare qualsiasi superficie senza limitazioni ed eseguire attacchi di ogni tipo durante i combattimenti.

Per chi non lo sapesse, questa è solo l'ultima di una lunga serie di scoperte fatte dagli appassionati, che ormai da anni si divertono a 'rompere' l'esclusiva Nintendo sfruttandone sia i gadget che i bug. Proprio a questo proposito, qualche tempo fa vi abbiamo parlato del glitch di The Legend of Zelda Breath of the Wild che spara Link nella stratosfera.

Vi segnaliamo anche che di recente è stato raggiunto un nuovo record assoluto nella speedrun Any% di The Legend of Zelda Breath of the Wild.