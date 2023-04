Zelda Breath of the Wild: una mod introduce il multiplayer, ma Nintendo interviene

Nel 2021, lo YouTuber PointCrow ha offerto una ricompensa di $ 10.000 a chiunque creasse una mod multiplayer per The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

A poco più di un mese prima del lancio di Tears of the Kingdom, i fan possono finalmente utilizzare la mod nata da questo accordo per esplorare Hyrule con gli amici in Breath of the Wild. Il 4 aprile, lo YouTuber ha distribuito la mod realizzata da AlexMangue e Sweet, che hanno accettato la proposta da $10.000 e hanno iniziato a collaborare con PointCrow per completare il contenuto e renderlo disponibile al pubblico.

Il feedback dell'utenza che ha provato con mano la mod si è rivelato più che positivo: "Ho giocato con questa mod durante la settimana", ha commentato ad esempio l'utente di Resetera Moara. "È uscita proprio quando ho iniziato a giocare a BOTW per la prima volta, quindi sono rimasto piuttosto colpito dal modo in cui funziona. Potete sincronizzare i progressi dei santuari e i korok. Anche la sincronizzazione delle missioni è una possibilità. Potete lasciare il server e uscire dal gioco in qualsiasi momento e nessuno dei progressi viene interrotto per l'altro giocatore".

Tutti contenti, quindi? Non proprio, dal momento che Nintendo ha bloccato i video YouTube relativi alla mod multiplayer per motivi legati al copyright. Dopo aver fatto appello contro queste affermazioni, lo YouTuber è stato in grado di ottenere la ripubblicazione di alcuni di questi video, anche se non monetizzati.

Proprio nelle scorse ore, la grande N è intervenuta per bloccare i tentativi di emulazione dei giochi Nintendo tramite programmi non ufficiali di terze parti.