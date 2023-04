Zelda Breath of the Wild: la mod multiplayer incontra una prevedibile fine

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del lancio di una mod multiplayer di The Legend of Zelda Breath of the Wild, tramite cui i giocatori si stavano divertendo ad esplorare il mondo di Hyrule nei panni di molteplici Link. Dopo un primo intervento mirato ad eliminare i filmati dalla rete, Nintendo ha ottenuto la completa rimozione della mod.

Conosciamo bene la rigidità di Nintendo quando si tratta di materiale non ufficiale legato ai suoi franchise, ed anche in questa occasione la casa di Kyoto ha usato il pugno di ferro per porre prevedibilmente fine alla breve vita della mod. Gli utenti AlexMangue e Sweet avevano accettato la proposta da 10.000 dollari dello YouTuber PointCrow per realizzare un contenuto multiplayer online del celebre open world, ma il progetto non è andato molto lontano dopo il suo completamento.

I link per scaricare la alla sono stati completamente rimossi: "Ho rimosso le mod da Discord poiché sono attualmente in trattative con Nintendo", spiega PointCrow. "Questo è tutto ciò che posso condividere in questo momento, per favore nessuna speculazione e sappiate che vi aggiornerò il più possibile". Nella sua operazione, Nintendo ha rimosso anche altri video di mod del gioco insieme ad alcuni contenuti di gioco standard di Breath of the Wild che sono stati coinvolti nel fuoco incrociato.

PointCrow rivolge un appello alla grande N, nella speranza che la passione con cui la sua community crea contenuti fanmade venga valorizzata e incentivata dalla compagnia, anziché ostracizzata.

"Non toglieteci la creatività. Questi canali che avete preso di mira - questi video che state rivendicando - provengono da alcune delle persone che sono più appassionate dei vostri giochi. State soffocando quell'immaginazione e punendo coloro che vogliono condividerla con gli altri, quando lo fanno nel modo che avete delineato per noi creatori di contenuti".