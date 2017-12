Zelda Breath of the Wild: Nintendo spiega l'assenza dei dungeon tradizionali

Durante un recente podcast ospitato da Nintendo Power, il game director Hidemaro Fujibayashi ha spiegato i motivi che hanno spinto a rimuovere i dungeon tradizionali da The Legend of Zelda: Breath of the Wild

"Nei capitoli precedenti di Zelda i dungeon potevano essere molto lunghi, e visto che uno dei temi principali di Breath of the Wild era quello di scoprire nuovi elementi dello scenario, abbiamo riflettuto su quale dovesse essere il ritmo giusto per il ritrovamento dei Sacrari durante le fasi esplorative. Quando lo abbiamo calcolato, giungendo a un numero totale di circa 100 Sacrari, ci siamo accorti che i classici dungeon avrebbero trattenuto i giocatori troppo a lungo, distraendoli dal loro rintracciamento. Così abbiamo stimato che gli utenti avrebbero dovuto impiegare circa 10 minuti per ogni Sacrario." spiega Fujibayashi.

Nel corso del podcast, inoltre, il game director di Zelda Breath of the Wild ha osservato che "questa soluzione, presa da sola, non sarebbe stato abbastanza per un gioco come Zelda. Così abbiamo deciso di incorporare un unico, grande dungeon, magari uno che fosse in grado di muoversi, ed è in questo modo che abbiamo pensato ai Colossi Sacri."

Stando alle recenti affermazioni del producer Eiji Aonuma, inoltre, è stato confermato che Zelda Breath of the Wild non riceverà ulteriori espansioni dopo la Ballata dei Campioni.