Zelda: Breath of the Wild non riceverà ulteriori espansioni dopo La Ballata dei Campioni

Durante un'intervista rilasciata a Famitsu, il producer di, Eiji Aonuma, ha confermato che dopo La Ballata dei Campioni, contenuto aggiuntivo pubblicato proprio pochi giorni fa su Switch e Wii U, non arriveranno ulteriori espansioni per l'acclamato open world vincitore del Gioco dell'Anno ai Game Awards.

Allo stesso tempo, Aonuma non ha escluso che il team di sviluppo possa tornare a lavorare sul titolo per introdurre tramite futuri aggiornamenti delle piccole novità di gioco.

Lo stesso producer ha qualche giorno fa dato conferma che i lavori sul prossimo capitolo della storica e amata saga di The Legend of Zelda sono già incominciati. Al momento non è chiaro a che punto dello sviluppo si trovi attualmente Nintendo, né conosciamo alcun dettaglio sul concept di gioco su cui si baserà la prossima avventura di Link. Non ci resta che attendere speranzosi in un futuro reveal.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U. Il titolo è stato premiato come Gioco dell'Anno ormai per molteplici volte: prima ai Golden Joystick Awards, poi ai Game Awards, dalla nota rivista EDGE, da Polygon ed anche da Gamespot USA.