Zelda Breath of the Wild: nuova quest a tema Xenoblade con la patch 1.3.3

Thesi è appena aggiornato alla versione 1.3.3 con alcune novità molto interessanti che faranno la felicità dei fan di un altro famoso franchise

È stata infatti aggiunta la quest secondaria dedicata a Xenoblade Chronicles II, annunciata nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, che ricompenserà il giocatore con il costume di Rex (visibile in calce alla notizia). È stato inoltre introdotto il supporto agli amiibo dei Campioni Revali, Daruk, Urbosa e Mipha, disponibili all'acquisto a partire dal 10 novembre esclusivamente all'interno di uno speciale 4-Pack. In aggiunta a ciò, sono stati applicati gli immancabili fix volti al miglioramento dell'esperienza di gioco.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile il secondo DLC, la Ballata dei Campioni. Secondo le ultime informazioni trapelate potrebbe debuttare nel corso del mese di dicembre.