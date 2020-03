Zelda Breath of the Wild: il nuovo demake fan made lo reimmagina su Game Boy Color

Attraverso le pagine del suo profilo Twitter, l'artista digitale Ncxaesthetic mostra la sua singolare reinterpterazione in salsa 8-bit di The Legend of Zelda Breath of the Wild con un demake che reimmagina il capolavoro di Eiji Aonuma su Game Boy Color.

L'autore di questo nuovo progetto fan made ha voluto ricreare la scena introduttiva dell'avventura a mondo aperto di Link, con l'eroe di Hyrule appena risvegliatosi nel Santuario della Resurrezione. Come per altri lavori amatoriali, anche in questo caso si tratta di un demake che non dovrebbe assumere la forma di un gioco a se stante.

Nei mesi scorsi, anche altri designer indipendenti hanno provato a cimentarsi in questo genere di "omaggi digitali", basti citare l'evocativo demake di Zelda Breath of the Wild per Super Nintendo a firma di Kaimatten o Zelda BOTW in pixel art a 8 bit con scene ricreate dallo stesso Ncxaesthetic.

Nel lasciarvi alle immagini del nuovo demake dell'ultimo capitolo "maggiore" di Zelda per Wii U e Nintendo Switch (non ce ne vogliano i fan del remake di Zelda Link's Awakening), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate le parole di Eiji Aonuma su Breath of the Wild 2 pronunciate dal manager e autore giapponese in coincidenza dell'E3 2019.