Zelda Breath of the Wild: il nuovo demake lo reimmagina su Super Nintendo

Dalle pagine del suo profilo Twitter, l'artista digitale conosciuta come Kaimatten ha realizzato un demake di The Legend of Zelda Breath of the Wild che ne reimmagina la grafica in funzione del suo ipotetico arrivo su Super Nintendo.

L'esperta pixel artist ha così pubblicato sui suoi profili social l'ormai celebre scena introduttiva di Breath of the Wild che mostra Link intento ad osservare le rovine del Castello di Hyrule e a contemplare la bellezza del mondo di gioco dell'ultima avventura free roaming di Eiji Aonuma per Wii U e Nintendo Switch.

La squisita reinterpretazione di Kaimatten trae spunto dalla grafica di Zelda A Link to the Past e dal suo ormai iconico stile artistico, il tutto per farci immaginare l'aspetto di BOTW se fosse stato lanciato nel 1991 sulla console 16-bit di Nintendo.

Se vi piacciono questo genere di esperimenti fan made dedicati a Link e alla sua costante battaglia a difesa del regno di Hyrule (e della sua principessa), vi consigliamo di dare un'occhiata a questo demake di Zelda Breath of the Wild a 8 bit con ambientazioni, nemici, dungeon e interfaccia ricreati con una grafica da NES. Se invece non vedete l'ora di proseguire il viaggio di Link inaugurato con BOTW, eccovi le parole di Eiji Aonuma su Zelda Breath of the Wild 2 pronunciate a margine dell'E3 2019.