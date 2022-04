Zelda, EarthBound e Pokémon hanno ispirato Red, l'ultimo film Pixar

Vi è piaciuto Red, l'ultimo film di Pixar? A quanto pare la sua estetica sarebbe stata molto differente se le sue creatrici non avessero amato i giochi di Nintendo quando erano più piccole.

Nel corso di un'intervista offerta al Washingtom Post, la regista Domee Shi ha confessato che lei la Production Designer Rona Liu sono delle grandi fan di Nintendo e hanno trascorso gran parte della loro giovinezza giocando alle opere della casa di Kyoto. Per questo motivo, giochi come Pokémon e EarthBound, assieme a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hanno funto da importante fonte d'ispirazione nella creazione dell'estetica di Red.

"Entrambe adoriamo un'estetica carina e adorabile, una preferenza che si è manifestata giocando a titoli Nintendo come Pokémon ed Earthbound. C'è qualcosa di davvero interessante nella loro capacità di stilizzare un mondo in una maniera così accattivante e piacevole. Quando stavamo lavorando all'aspetto del nostro film, abbiamo guardato Breath of the Wild e abbiamo pensato: come, come fanno a dipingere un mondo così bello e ricco riuscendo allo stesso tempo a semplificarlo?".



Avevate già rintracciato degli echi delle opere di Nintendo guardando il film della Pixar? Se non avete ancora avuto modo di visionarlo, vi spieghiamo perché dovreste farlo nella nostra recensione di Red.