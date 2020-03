Zelda Breath of the Wild in Ray Tracing: nuovo video 4K sulla versione iper-modificata

Il collettivo che gestisce il canale YouTube di Digital Dreams pubblica un nuovo video che mostra la versione iper-modificata in 4K e Ray Tracing di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per realizzare questo filmato e ottenere questo incredibile risultato, i creatori di contenuti si sono serviti di un emulatore di Wii U per PC per modificare il comparto grafico del capolavoro a mondo aperto con protagonista Link.

Con l'ausilio di diverse mod e di tool grafici, il team di Digital Dreams ha così aumentato la risoluzione della versione Wii U di Zelda BOTW e innestato gli shader dell'ormai celebre ReShade, il programma elaborato dallo sviluppatore amatoriale Marty McFly che permette di simulare un'illuminazione dinamica in Ray Tracing all'interno dei videogiochi che ne sono nativamente sprovvisti.

Vale comunque la pena precisare che la notizia in questione non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma e nella maniera più ferma, e che vi viene riportata per dovere di cronaca, semplicemente per la curiosità che può suscitare negli appassionati e per sottolineare le possibili implicazioni in ambito videoludico di questo genere di soluzioni "non ufficiali" basate sul Ray Tracing.

Oltre a Zelda Breath of the Wild, infatti, sono davvero tanti i titoli che hanno ricevuto un trattamento a base di DXR e ReShade da parte dei fan, come nel recente caso della mod Ray Tracing del reboot di DOOM del 2016 o del lavoro svolto dall'italiano MassiHancer sulla grafica di Resident Evil 2 Remake.