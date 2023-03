Zelda Breath of the Wild, in regalo la guida per esploratori: gratis aspettando il sequel

Nella febbrile attesa di poter scoprire tutti i segreti del gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gli appassionati della serie Nintendo possono riscattare un gradito omaggio.

Il team della Grande N ha infatti deciso di offrire in regalo alla community la Explorer's Guide di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Originariamente inclusa nel The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Explorer's Edition bundle, la guida può ora essere liberamente scaricata in formato digitale. A metà tra guida, compendio e artbook, il documento offre un interessante scorcio sul mondo open world di Hyrule.

Dettaglio piuttosto inspiegabile, la sezione compresa tra le pagine 73 e 84 dell'Explorer's Guide di The Legend of Zelda: Breath of the Wild risulta assente dalla versione omaggio della guida. A ogni modo, gli appassionati possono procedere con il download gratuito tramite il sito ufficiale della serie The Legend of Zelda. Di seguito, vi riportiamo il relativo link dedicato all'iniziativa:

In chiusura, ricordiamo che al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom manca ormai davvero pochissimo, con l'avventura di Link e Zelda in arrivo su Nintendo Switch il prossimo