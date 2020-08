Zelda Breath of the Wild: una ricetta del gioco finisce per errore in un romanzo storico

L'ultima cosa che ci si aspetterebbe di trovare all'interno di un romanzo storico è sicuramente una delle ricette presenti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nonostante tutto, però, pare per qualche strana ragione si possa leggere un riferimento al titolo Nintendo nell'ultima opera del celebre autore John Boyne.

Come fatto notare su Twitter da Dana Schwartz, ad un certo punto del romanzo è chiaramente visibile una delle ricette presenti nel gioco, dal momento che gli ingredienti citati non esistono nel mondo reale. Trattandosi di un romanzo storico, è sembrato subito improbabile che l'autore volesse inserire un omaggio all'acclamato titolo per WiiU e Switch. Una rapida ricerca della ragazza sembra però aver reso tutto molto più chiaro: pare infatti che John Boyne non abbia fatto altro che cercare su Google la ricetta per la tintura rossa da applicare agli abiti e, sfortunatamente per lui, il primo risultato è proprio quello legato a Breath of the Wild. Insomma, le probabilità che Boyne non conosca Zelda sono altissime ed è quasi certo che sia tutto frutto di una banale distrazione.

