Zelda Breath of the Wild: rivelata la data di uscita de La Ballata dei Campioni?

Dopo un periodo di silenzio radio, Reggie Fils-Aime recentemente è tornato a parlare de, il secondo atteso DLC di, confermandone l'uscita entro la fine del 2017 . Ebbene, quest'oggipotrebbe aver inavvertitamente rivelato la data di uscita sul sito ufficiale giapponese.

Il portale è stato infatti aggiornato con la data di uscita dell'Expansion Pass (pacchetto che garantisce l'accesso a entrambi i DLC), che, secondo quanto riportato, sarà lanciato il 23 novembre. Considerando che nella stessa giornata debutterà in Nord America anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild Explorer's Edition, è facile immaginare che Nintendo abbia scelto questa data anche per l'uscita de La Ballata dei Campioni. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali, restiamo dunque in attesa di saperne di più.