Zelda Breath of the Wild: il Santuario del Tempo ricreato in uno splendido modellino!

Uno youtuber appassionato della serie di The Legend of Zelda ha trascorso decine di ore per ricreare un modellino del Santuario del Tempo di Zelda Breath of the Wild.

Il video pubblicato dal creatore di contenuti testimonia l'incredibile lavoro svolto in omaggio al capolavoro a mondo aperto di Eiji Aonuma per Wii U e Nintendo Switch. Per realizzare la replica di una delle prime ambientazioni "maggiori" esplorabili da Link nel Regno di Hyrule di BOTW, lo youtuber ha osservato con estrema attenzione tutti i dettagli architettonici della struttura per calcolarne le dimensioni.

Il risultato delle molteplici ore di lavoro dedicate a questo progetto è una perfetta replica in scala 1 a 150 del Santuario del Tempo. Nel filmato che campeggia a inizio articolo vengono riprese le fasi salienti della creazione di questo modellino, dalle sessioni di gameplay che sono servite allo youtuber per le misurazioni del tempio al delicato momento della collocazione delle singole parti di cui è composto.

In calce alla notizia trovate anche delle immagini estrapolate dal video per evidenziare l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dallo youtuber nella sua rappresentazione dal vero del Santuario del Tempo di Zelda Breath of the Wild.