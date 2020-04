Zelda Breath of the Wild è la scelta giusta per rilassarvi: i risultati di uno studio!

Ci sono molte motivazioni differenti che spingono videogiocatrici e videogiocatori a dedicarsi all'intrattenimento digitale interattivo: c'è chi è in cerca di una sfida, chi di avventura e chi di un po' di relax.

Proprio quest'ultima categoria di utenza è stata al centro di una ricerca condotta da Comfy Sacks, che ha cercato di eleggere i migliori titoli in grado di alleviare lo stress. Sottoponendo un questionario a 1.007 persone, tra le quali figuravano sia giocatori occasionali, sia giocatori mediamente (quasi ogni giorno) o estremamente abituali (ogni giorno). Le tre categorie sono state rappresentante con proporzioni quasi equivalenti, mentre anche lo scarto tra utenza femminile e maschile è stato mantenuto piuttosto contenuto, rispettivamente al 58,4% e al 41,3%.



Vincitore assoluto tra gli strumenti videoludici in grado di generare relax è risultato essere, piuttosto prevedibilmente, The Sims. Al secondo posto, decisamente atteso, si è invece collocato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la più recente incarnazione dell'iconica saga Nintendo. Nella Top Ten hanno inoltre fatto la propria comparsa la saga di Pokémon, Tetris e, ovviamente, Minecraft.



In attesa di scoprire qualche dettagli su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, cosa ne pensate di questo sondaggio, qual è il gioco che maggiormente vi ha aiutato, o vi aiuta, a riassarvi?