Zelda Breath of the Wild scontato sull'eShop al prezzo più basso dal 2021 ad oggi

Nei giorni del ritorno sulle scene di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che nel corso del Nintendo Direct dell'8 febbraio s'è fatto vedere in un trailer nuovo di zecca, venendo peraltro omaggiato con una Collector's Edition e degli amiibo a tema, la grande N ne ha approfittato per scontare il suo diretto predecessore, Breath of the Wild.

Chi segue costantemente l'andamento dei prezzi dei videogiochi per Nintendo Switch sa benissimo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un titolo che si fa vedere molto raramente in offerta. Per questo motivo non possiamo non segnalare la promozione appena lanciata sul Nintendo eShop, grazie alla quale il capolavoro prodotto da Eiji Aonuma e diretto da Hidemaro Fujibayashi può essere acquistato al prezzo scontato di 48,99 euro, con uno taglio del 30% sul prezzo pieno di 69,99 euro.

Breath of the Wild non vedeva uno sconto del genere sull'eShop dal lontano mese di giugno 2021, dunque ci troviamo di fronte ad un vero e proprio evento. Chi già possiede il gioco può approfittarne per comprare il Pass di Espansione (contenente due pacchetti di DLC e a tre nuovi scrigni), anch'esso in sconto a 13,99 euro invece di 19,99 euro. Volendo, c'è anche il bundle comprendente tutto quanto.

Si tratta di un'occasione ghiotta per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di giocare a uno dei titoli più acclamati ed influenti della storia videoludica moderna - vuoi perché hanno acquistato Switch di recente, vuoi perché non se la sentivano di spendere il prezzo pieno., specialmente Breath of the Wild, dunque è meglio approfittarne ora, quando, The Legend of the Zelda: Tears of the Kingdom, previsto per il 12 maggio 2023.