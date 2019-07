Zelda Breath of the Wild: scoperto un glitch che permette a Link di saltare all'infinito

Sono trascorsi ormai più di due anni dalla pubblicazione su Wii U e Nintendo Switch di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, eppure i videogiocatori continuano a realizzare bizzarre scoperte all'interno del gioco!

Tra queste, il più recente è un particolare glitch, che consente a Link di compiere salti all'infinito. Questa capacità consente di esplorare i cieli di Hyrule e, soprattutto, di saltare alcune intere sezioni di gioco. Questa peculiare scoperta ha trovato rapida diffusione tra i videogiocatori legati al titolo presenti su Twitter. In particolare, l'attenzione della community sembra essere ricaduta su di un cinguettio dell'utente noto sul social network con il nickname di "HyruleDojo". Nel Tweet, il giocatore riporta infatti una clip in cui si mostra il glitch in azione, attribuendone la scoperta ad un ulteriore utente, noto come "Melissist".



L'attivazione del glitch, che parte della community ha già ribattezzato "moonwalking", è tuttavia piuttosto complessa. La procedura infatti richiede la preventiva attivazione di altri due ulteriori glitch! Insomma, non un sistema particolarmente rapido, eppure alcuni giocatori hanno colto l'occasione per completare alcuni dungeon in pochissimi secondi! Per siete curiosi di ammirare questo strano glitch in azione, potete fare riferimento ai due cinguettii che trovate in calce a questa news.



Restando in tema di glitch, vi ricordiamo che una precedente scoperta ha dato modo ai giocatori di dare uno sguardo al mondo subacqueo di Breath of the Wild. A proposito di curiosi avvistamenti, invece, segnaliamo la presenza nel gioco dell'isola Primula di Zelda Wind Waker.