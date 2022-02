Zelda Breath of the Wild nello spazio: un glitch spara Link nella stratosfera!

Mentre un dirigente di ZeniMax si diletta nel ricreare la mappa di Zelda per NES con 25mila mattoncini LEGO, uno youtuber preferisce rimanere nella Hyrule di Breath of the Wild per esplorare l'ultima frontiera del capolavoro open world di Eiji Aonuma: lo spazio.

Il creatore di contenuti conosciuto come ThornyFox è infatti riuscito a scardinare il complesso motore fisico su cui si basa l'esperienza di gioco di Zelda BOTW per trasformare Link in un vero e proprio astronauta. In realtà, già in passato gli appassionati del kolossal per Switch e Wii U hanno trovato il modo di sfuggire alla gravità hyruliana, ma l'ultimo trucco svelato dalla community rende decisamente più semplice lo sblocco del glitch.

Come mostrato da ThornyFox e dall'originario scopritore del glitch, lo youtuber LegendofLinkk, l'ultimo trucco "spaziale" di BOTW prevede l'utilizzo di diverse centinaia di frecce esplosive: se scoccate con il giusto tempismo, le frecce mandano in loop l'animazione della caduta ragdoll di Link e gli permettono di librarsi in volo premendo ripetutamente un tasto.

In calce e in cima alla notizia trovate i due video che mostrano come attivare il glitch e servirsene per ammirare dall'alto (molto in alto) la mappa di Hyrule. Se amate questo genere di trucchi "spaziali", qui trovate il video PS5 con V di Cyberpunk 2077 lanciato nella stratosfera.