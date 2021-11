Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2,Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition in arrivo?

Mentre Nintendo conferma le finestre di lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 e Splatoon 3, spunta dal Giappone un'interessante segnalazione.

Il mercato videoludico del Sol Levante ha infatti di recente accolto delle "Definitive Edition" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 2. In entrambi i casi, l giochi originali e i relativi DLC sono stati raccolti in un'unica cartuccia per Nintendo Switch, per poi essere proposti in questo nuovo formato al pubblico nipponico.

Una scelta interessante, resa apparentemente possibile dall'utilizzo di cartucce per Nintendo Switch da 32 GB. Al momento, il colosso di Kyoto non si è espresso in merito al possibile debutto delle nuove edizioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 2 sul mercato occidentale, ma non mancano i rumor in merito. In particolare, stando al noto insider Samus Hunter, sarebbero attualmente in corso discussioni proprio a tal proposito all'interno della dirigenza Nintendo.



In aggiunta, prosegue l'insider, pare che lo stesso trattamento potrebbe presto coinvolgere anche Xenoblade Chronicles 2, che potrebbe essere riedito in formato fisico con l'inclusione su cartuccia dell'espansione Torna: The Golden Country. Al momento, stiamo ovviamente parlando di semplici indiscrezioni: per saperne di più, non resta che attendere i prossimi Nintendo Direct.