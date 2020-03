Zelda Breath of the Wild: un tempio del gioco ricreato con...Nintendo Labo!

In attesa di poter scoprire nuovi dettagli ufficiali su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, diversi videogiocatori hanno scatenato la propria fantasia con creazioni legate all'iconico capitolo della serie uscito su Wii U e Nintendo Switch.

Alla lista di questi ultimi è ora necessario aggiungere un appassionato giapponese attivo su Twitter come "Midreeca". Quest'ultimo ha infatti deciso di cimentarsi nella riproduzione delle meccaniche che caratterizzano uno dei templi presenti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A sorprendere non è tanto l'intenzione, quanto lo strumento scelto per realizzare l'ambiziosa creazione. Stiamo infatti parlando di un Kit Nintendo Labo, nello specifico la versione in cartone e cellulosa di un piccolo pianoforte.



Sfruttando le opzioni offerte dalle funzionalità Garage, che consentono di personalizzare i segnali di input impressi da ogni comando presente sul proprio Kit Labo, l'abile utente ha dunque dato vita ad una peculiare versione del tempio dell'opera Nintendo. Per ammirare il risultato, potete sfruttare il Tweet che trovate disponibile direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare del risultato?



Restando in tema di Labo e Zelda, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye il nostro Francesco Fossetti ha dedicato un interessante articolo al supporto VR a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.