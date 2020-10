Zelda Breath of the Wild si trasforma in realtà: l'incredibile creazione di un padre!

Dalla sua uscita simultanea su Wii U e Nintendo Switch, l'universo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è conquistato un posto speciale nel cuore di moltissimi appassionati.

Non sorprende dunque che molti di questi, terminato il viaggio attraverso Hyrule, abbiano cercato di portare con sé nel mondo reale un ricordo dell'esperienza. C'è chi però ha deciso di fare le cose davvero in grande, costruendo una casa dei giochi a tema! Prendendo a modello una delle strutture presenti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un padre artigiano ha deciso di fare ai due figli un regalo di compleanno davvero speciale.

L'intero processo è stato documentato in un video davvero affascinante, che mostra i singoli passaggi che hanno portato al completamento dei lavori. Dalla creazione del progetto fino alla creazione delle basi della struttura, la casa dei giochi ha iniziato a prendere forma. In seguito, l'uomo e i bambini si sono cimentati nella creazione di arredamento a tema: il risultato finale è a dir poco strepitoso! Direttamente in apertura a questa news, trovate il video di riferimento: cosa ve ne pare?



Certamente, a questo punto resta la curiosità di scoprire cosa creerà questa famiglia all'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2!