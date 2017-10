Zelda Breath of the Wild ha venduto 4.70 milioni di copie su Switch

In contemporanea con la pubblicazione deidell'ultimo trimestre,ha aggiornato la lista dei suoi million seller su 3DS e Wii U, aggiungendo per la prima volta anche i titoli Switch.

Scopriamo così che The Legend of Zelda Breath of the Wild ha pizzato 4.70 milioni di copie dal lancio, dato che non tiene conto delle unità vendute su Wii U. La lista di giochi first party più venduti su Switch include anche Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, 1-2-Switch e ARMS.

Nintendo Switch

The Legend of Zelda Breath of the Wild – 4.70 milioni

Mario Kart 8 Deluxe – 4.42 milioni

Splatoon 2 – 3.61 milioni

1-2-Switch – 1.37 milioni

ARMS – 1.35 milioni

Wii U

Mario Kart 8 – 8.38 milioni

New Super Mario Bros U – 5.73 milioni

Super Mario 3D World – 5.70 milioni

Super Smash Bros – 5.26 milioni

Nintendo Land – 5.18 milioni

Splatoon – 4.87 milioni

Super Mario Maker – 3.98 milioni

New Super Luigi U – 2.99 milioni

The Legend of Zelda The Wind Waker HD – 2.23 milioni

Mario Party 10 – 2.13 milioni

Nintendo 3DS

Pokémon X e Y – 16.20 milioni

Mario Kart 7 – 15.95 milioni

Pokémon Sole e Luna – 15.91 milioni

Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha – 13.85 milioni

New Super Mario Bros 2 – 11.73 milioni

Super Mario 3D Land – 11.40 milioni

Animal Crossing New Leaf – 11.23 milioni

Super Smash Bros – 8.91 milioni

Tomodachi Life – 5.93 milioni

Luigi’s Mansion Dark Moon – 5.45 milioni

Su Wii U, il gioco più venduto risulta essere Mario Kart 8 con oltre otto milioni di copie mentre su 3DS svettano Pokemon X e Y con 16.20 milioni di pezzi distribuiti.