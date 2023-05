Zelda Breath of the Wild: la prima versione fu un fallimento per Nintendo

Oggi conosciamo The Legend of Zelda Breath of the Wild come un capolavoro assoluto, un titolo capace di imporre un nuovo standard per le produzioni open world ed uno dei migliori prodotti mai pubblicati da Nintendo. Eppure, la sua versione originale fu un completo fallimento per la casa di Kyoto.

Avvenuta un paio di anni fa alla Computer Entertainment Developer's Conference, una presentazione sul gioco mai tradotta prima d'ora dal giapponese ci consente di apprendere interessanti informazioni circa la prima versione di Breath of the Wild, che non riuscì a raggiungere gli obiettivi prefissi da Nintendo.

Grazie al lavoro del canale YouTube Game Maker's Toolkit, scopriamo come Breath of the Wild inizialmente fallì nella sua fase di playtest, quando Nintendo stava prototipando il suo design open world per condurre la serie in una nuova direzione. Circa l'80% dei giocatori che scorgeva una Torre Sheikah in lontananza procedeva in maniera lineare su una strada che portava direttamente alla destinazione, senza mai deviare dal sentiero battuto. Nintendo mirava all'esatto opposto di questo: un mondo aperto che incoraggiasse l'esplorazione e la sperimentazione.

Nintendo ha ritenuto che questo fosse un problema serio e ha deciso di risolverlo. Ciò che ha escogitato è stata la teoria dei "triangoli": bloccare la linea di vista del giocatore verso l'orizzonte con barriere e ostacoli come colline o alberi, per invogliarlo a esplorare intorno e scoprire cosa nascondevano, ottenendo gradualmente un una migliore visione del mondo. I risultati del playtest da questo momento in poi furono fantastici e da qui nacque la formula vincente del mondo aperto di Breath of the Wild.

