Zelda Breath of the Wild in video a 8K con Ray Tracing e altre mod grafiche

È ormai da tempo che la community di modder si sta divertendo con The Legend of Zelda: Breath of the Wild grazie alla sua compatibilità con gli emulatori Switch e WiiU. A tal proposito, proprio nelle ultime ore è stato pubblicato uno spettacolare video che mostra il gioco con le migliori mod grafiche in circolazione.

Sul canale YouTube intitolato Digital Dreams è infatti stato caricato un filmato a risoluzione 8K che mostra l'esclusiva Nintendo come non l'avete mai vista prima. Nel video in questione, infatti, oltre all'elevata risoluzione che rende le immagini di The Legend of Zelda: Breath of the Wild particolarmente definite, sono presenti svariate mod grafiche che implementano il supporto al Ray Tracing e ad altri effetti come la 'infinite tree LOD distance', grazie alla quale si possono vedere gli elementi dello scenario più lontani senza alcun tipo di limitazione. Si tratta quindi di un risultato spettacolare ottenuto dai modder, che in futuro potrebbero rendere il gioco ancor più bello tramite l'uso di ulteriori mod grafiche.

Prima di lasciarvi al filmato, va precisato che la redazione di Everyeye condanna la pirateria, vi invitiamo pertanto a non utilizzare emulatori e altri software vietati.

