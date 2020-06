Zelda Breath of the Wild: un video mostra come uscire dalla mappa di Hyrule

Prendendo spunto dal lavoro svolto dal creatore di contenuti ThornyFox, i curatori del canale YouTube di Gaming Reinvented hanno confezionato un video tutorial per consentire agli appassionati di Zelda Breath of the Wild di sfruttare il nuovo glitch che consente di uscire dalla mappa di Hyrule.

Gli emuli di Link che esplorano dal 2017 le lande di Hyrule nel capolavoro a mondo aperto per Wii U e Nintendo Switch possono così servirsi di questo glitch per "scavalcare il muro invisibile" che demarca il confine della gigantesca mappa di BOTW.

Seguendo i passaggi descritti in questo video tutorial che attinge al lavoro svolto da ThornyFox, i giocatori possono avventurarsi nelle sconfinate e misteriose lande dell'area di Hyrule esterna alla mappa. Il procedimento descritto è relativamente semplice ma può essere portato a termine con efficacia solo nella fase più avanzata del kolossal nintendiano, o quantomeno dopo aver ottenuto il giusto set di equipaggiamenti evoluti e di abilità citati nel tutorial.

Fateci sapere che cosa ne pensate di questo filmato e se proverete a servirvi di questo glitch per esplorare la zona esterna di Hyrule. Prima di lasciarvi al filmato di cui sopra, vi riproponaimo l'interessante analisi di Diego De Angelis con le riflessioni su Zelda Breath of the Wild tra psicogeografia e walking simulator.