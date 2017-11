Zelda Breath of the Wild: video unboxing per la Explorer's Edition

Nella giornata di ieri è stata confermata ufficialmente la nuovadi, facendo la felicità di tutti i collezionisti che amano le avventure di Link. Nelle ultime ore è emerso il primo video unboxing dedicato a questa edizione inedita del gioco.

L'Explorer's Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild include una copia del gioco, una "guida dell'esploratore" di 100 pagine e una mappa di Hyrule a doppia facciata. Purtroppo, al momento questa versione da collezione è stata confermata soltanto per il Nord America, senza nessuna notizia per quanto riguardo il mercato europeo. Nell'attesa che possano arrivare buone per il nostro territorio, vi lasciamo con il video unboxing riportato in cima alla notizia.

Sapevate che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato eletto gioco dell'anno ai recenti Golden Joystick Awards 2017? Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.