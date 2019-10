Zelda in versione Breath of the Wild protagonista di un'action figure di First 4 Figures

Il team di First 4 Figures ha recentemente presentato una nuova action figure, interamente dedicata all'universo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Protagonista di quest'ultima è infatti proprio la principessa Zelda, nella versione in cui appare all'interno dell'acclamata produzione Nintendo, esordita sul mercato nel corso del marzo 2017. La statuetta, in PVC, riproduce diversi dettagli dell'estetica del personaggio. Il prodotto è commercializzato in diverse edizioni: una Collector's Edition, una Exclusive Edition ed una Standard Edition. Per maggiori informazioni e dettagli su questa action figure dedicata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, potete dare uno sguardo al filmato di presentazione pubblicato da First 4 Figures: lo trovate direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare di questa statua dedicata alla principessa Zelda?



Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch nel corso della primavera 2017. Dalla sua pubblicazione, i giocatori hanno scoperto diverse curiosità legate al titolo, tra cui la possibilità di dedicarsi alla pesca in Breath of the Wild semplicemente fischiando! Nintendo ha già annunciato di essere al lavoro su un ambizioso sequel di Zelda Breath of the Wild, del quale è ad ora ignoto il periodo di pubblicazione ed il titolo definitivo.