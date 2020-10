Zelda Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer arriva oggi su Switch in versione fisica

Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda è disponibile da oggi su Nintendo Switch in una versione fisica che include tutti i contenuti extra del Season Pass, tra cui una storia interamente incentrata su Skull Kid.

Cadence of Hyrule è frutto di un crossover tra i personaggi, le ambientazioni e le leggendarie melodie di The Legend of Zelda e il videogioco indie Crypt of the Necrodancer, avventura tra dungeon generati casualmente capace di riscuotere enorme successo di pubblico e critica. La versione fisica include oltre al gioco completo anche i seguenti contenuti:

Nuovi personaggi - Cinque personaggi aggiuntivi fanno il loro debutto bel gioco, inclusi Impa, che eccelle nei combattimenti a distanza con il naginata, e Aria, perfetta per i giocatori che adorano le sfide.

Nuove musiche - Ben 39 brani extra, incluse versioni remixate della musica di sottofondo.

Storia aggiuntiva - La sinfonia della maschera: una storia incentrata su Skull Kid mentre con una nuova mappa e una nuova trama al ritmo di brani inediti.

Una terribile minaccia ha fatto cadere il re di Hyrule in un sonno profondo e minaccia di diffondere una cacofonia musicale incantata per tutto il regno. Cadence, l’eroina protagonista di Crypt of the Necrodancer, finirà catapultata in questo mondo sconosciuto: i giocatori muoveranno i primi passi con lei per imparare le basi del gioco, ma potranno poi scegliere se proseguire la loro avventura nei panni di Link o della principessa Zelda. L’obiettivo sarà salvare Hyrule ancora una volta, ma per farlo dovranno immergersi completamente nella musica.