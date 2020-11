Zelda su CD-i: nascono i remake fan made dei giochi più brutti della serie

L'appassionato di The Legend of Zelda conosciuto su Twitter come Dopply sta sfruttando la sua esperienza con Game Maker per rispondere a una domanda che nessun fan della serie di Link si è mai posto, ossia quella di un remake dei due controversi capitoli per CD-i lanciati nel 1993 sulla console Phillips.

Servendosi dei tool di sviluppo di Game Maker, il cultore dell'avventura nintendiana ideata da Shigeru Miyamoto afferma di essersi impegnato negli ultimi 4 anni nello sviluppo dei rifacimenti moderni di Link The Faces of Evil e Zelda The Wand of Gamelon.

"È iniziato tutto come uno scherzo tra amici", ammette candidamente Dopply prima di aggiungere che "col tempo ho visto a questo progetto come a un'occasione per dimostrare a me stesso che potevo creare un gioco. Era da tempo che cercavo di realizzare un videogioco ma non sono mai riuscito a concludere quello che iniziavo, e così ho considerato questo remake come l'occasione perfetta per dimostrare che potevo riuscire nel mio intento. Negli ultimi quattro anni, poi, ho maturato la convinzione che le remaster di questi famigerati titoli erano proprio la cosa che desideravo fare".

Le riedizioni rimasterizzate di Link The Faces of Evil e Zelda The Wand of Gamelon firmate da Dopply vantano una modalità widescreen, delle meccaniche di gameplay meno frustranti e piagate dai bug, la possibilità di attivare i sottotitoli, dei personaggi con animazioni più fluide e dei fondali più definiti. Tutti gli elementi dei due remake sono stati ricreati da zero dall'appassionato di Zelda attingendo alla libreria degli asset dei giochi originari, condivisa pubblicamente e in via del tutto gratuita dagli autori di Animation Magic e da Phillips Interactive Media. A proposito di Link: avete letto le ultime indiscrezioni di un'insider sull'uscita nel 2021 di Zelda BOTW 2?