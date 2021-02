Zelda Classic Collection: annuncio previsto stasera durante il Nintendo Direct?

L'annuncio a sorpresa del nuovo Nintendo Direct in programma stasera ha ovviamente scatenato gli insider e una delle voci più interessanti delle ultime ore vorrebbe la presentazione di una raccolta di classici della serie Zelda in arrivo a marzo su Switch.

Quest'anno si festeggiano i 35 anni della serie The Legend of Zelda e Nintendo potrebbe celebrare questa ricorrenza annunciando una "Zelda Collection" in uscita a marzo su Switch mentre a fine anno vedremo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 insieme a Switch PRO, anche se questi ultimi due annunci non saranno presenti nel Direct di oggi.

A rivelare questi dettagli è Adam Bankhurst, news editor e articolista di IGN USA che in passato si è rivelato una fonte affidabile per quanto riguarda i Nintendo Direct. Lo stesso Adam aveva previsto la data del Nintendo Direct di febbraio e nelle scorse ore anche Jason Schreier ha fatto capire che possiamo aspettarci annunci legati a Zelda per stasera.

Nintendo nella presentazione del Direct ha confermato che gli annunci riguarderanno solamente giochi in uscita nella prima metà dell'anno, per questo il sequel di Breath of the Wild non sarà presente mentre ci saranno annunci su progetti più piccoli in arrivo a stretto giro per il trentacinquesimo anniversario della saga.