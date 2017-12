Zelda, Dishonored 2, Prey e Super Mario Odyssey tra le nuove offerte di GameStop

Ci avviciniamo sempre di più a Natale e le sorprese deldidiventano sempre più ricche: per la giornata di oggi (mercoledì 20 dicembre) la nota catena propone ben sei giochi a prezzo speciale.

Nello specifico, le offerte di oggi riguardano:

Dishonored 2 (20.98 euro)

Prey (25.98 euro)

The Evil Within II (30.98 euro)

Sniper Ghost Warrior III Season Pass Edition (25.98 euro)

Interessanti promozioni inoltre su due dei migliori giochi del catalogo Nintendo Switch, con The Legend of Zelda Breath of the Wild venduto a 49.98 euro e Super Mario Odyssey a 45,98 euro. Le offerte evidenziate sono valide solo per la giornata odierna (mercoledì 20 dicembre) su GameStop.it e in tutti i negozi della catena sparsi per il territorio italiano.