Zelda e Final Fantasy 16 si fanno guerra in Giappone: ecco i 15 giochi più attesi

Con la storia di Final Fantasy XVI ormai completa, gli sviluppatori di casa Square Enix guardano con ottimismo al futuro della amatissima saga di Final Fantasy.

Un ottimismo che pare aver contagiato anche i fan giapponesi, che hanno eletto Final Fantasy XVI come il loro gioco più atteso. Grazie al consueto sondaggio settimanale condotto da Famitsu, noto magazine del Sol Levante, scopriamo che il nuovo JRPG Square Enix si sta per il momento contendendo la passione dei giocatori con l'ancora misterioso sequel di The Legend of Zelda. Breath of the Wild. In terza posizione, troviamo invece Bayonetta 3 di Platinum Games, ancora privo di una data di lancio.



Di seguito, troviate la classifica dei giochi più attesi dai lettori giapponesi:

Final Fantasy XVI (PlayStation 5): 731 voti; The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo Switch): 618 voti; Bayonetta 3 (Nintendo Switch): 578 voti; Pokemon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente (Nintendo Switch): 458 voti; Splatoon 3 (Nintendo Switch): 424 voti; Dragon Quest X Offline (Nintendo Switch): 353 voti; Leggende Pokemon: Arceus (Nintendo Switch): 329 voti; Gran Turismo 7 (PS5): 311 voti; Ushiro (Nintendo Switch): 304 voti; Triangle Strategy (Nintendo Switch): 292 voti; Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch): 268 voti; Pragmata (PS5): 226 voti; Anonymous;Code (PS4): 201 voti; Monster Hunter Rise: Sunbreak (Nintendo Switch): 189 voti; Elden Ring (PS5): 186 voti; Elden Ring (PS4): 173 voti;

A spartirsi l'attenzione del pubblico giapponese, troviamo principalmente gli universi didelle console. Su queste ultime, oltre al già citato Final Fantasy XVI, è Gran Turismo 7 il titolo capace di generare il maggior interesse, seguito a ruota da Pragmata ed Elden Ring.