Zelda o Final Fantasy si scontrano in Giappone: e sul podio spunta Pikmin 4!

Tra i nuovi videogiochi di aprile 2023 trovano spazio produzioni molte attese, tra Star Wars Jedi: Survivor e Redfall, ma gli occhi del pubblico giapponese sono tutti puntati su maggio e giugno!

Nell'ultimo sondaggio proposto dalla redazione di Famitsu, gli appassionati del Sol Levante hanno come di consueto votato il videogioco che attendono di più. A contendersi il primo posto sono stati due pesi massimi, entrambi esclusive: Final Fantasy XVI e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Con uno scarto di soli sei voti, l'action RPG di Square Enix ha conquistato la vetta del podio, relegando Link al secondo gradino della Top 30 di Famitsu. A sorpresa, nonostante l'imminente esordio di - tra gli altri - Star Wars Jedi: Survivor, in terza posizione i gamer nipponici hanno collocato Pikmin 4, che esordirà a luglio su Nintendo Switch.



Di seguito, trovate la classifica settimanale di Famitsu in versione completa:

1. [PS5] Final Fantasy XVI: 965 voti

2. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 959 voti

3. [Nintendo Switch] Pikmin 4: 514 voti

4. [PS5] Street Fighter VI: 477 voti

5. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth: 461 voti

6. [PS5] Pragmata: 292 voti

7. [PS5] Like a Dragon VIII: 214 voti

8. [Nintendo Switch] Ys X: 166 voti

9. [PS4] Like a Dragon 8: 164 voti

10. [Nintendo Switch] Mega Man Battle Network Legacy Collection: 159 voti

11. [Nintendo Switch] Etrian Odyssey Origins Collection: 151 voti

12. [Nintendo Switch] Atelier Marie Remake: 148 voti

13. [Nintendo Switch] Master Detective Archives: Rain Code: 133 voti

14. [Nintendo Switch] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars: 114 voti

15. [Nintendo Switch] Baten Kaitos I & II HD Remaster: 113 voti

16. [Nintendo Switch] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!: 111 voti

17. [PS5] Ys X: 109 voti

18. [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 108 voti

19. [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 106 voti

20. [Nintendo Switch] Professor Layton and the New World of Steam: 103 voti

21. [PS4] Street Fighter VI: 101 voti

22. [Nintendo Switch] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time: 85 voti

23. [Nintendo Switch] Ushiro: 80 voti

24. [Nintendo Switch] Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai: 74 voti

25. [Nintendo Switch] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation: 72 voti

26. [Nintendo Switch] Buccanyar: 71 voti

27. [PS5] Diablo IV: 69 voti

28. [PS5] Tekken 8: 67 voti

29. [PS4] Granblue Fantasy: Relink: 66 voti

30. [PS4] Hogwarts Legacy: 64 voti



Completamente assenti dalla rassegna del Sol Levante i grandi titoli di casa Bethesda, da Starfield a Redfall al misterioso The Elder Scrolls VI, mentre arrancano anche ulteriori produzioni occidentali, come Diablo IV, che si ferma alla ventisettesima posizione. A sorpresa, nella top 10 appare invece il latitante Pragmata di Capcom, completamente sparito dai radar dopo l'annuncio nel giugno 2020.