Zelda gerudo affascinante in questo cosplay a tema The Legend of Zelda

Ci sono poche protagoniste famose come la principessa Zelda, soggetto da salvare pressoché sempre nelle avventure che prendono il suo nome. Link deve affrontare ogni sorta di pericolo in The Legend of Zelda per spezzare maledizioni e incantesimi o abbattere nemici che minacciano la sua principessa e il regno di Hyrule.

Con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il mondo si è ampliato a dismisura. Così sono nate nuove versioni della principessa Zelda, che sono state poi ricreate anche in versione cosplay dalle varie modelle di tutto il mondo che hanno giocato le nuove avventure su Nintendo Switch.

Questo cosplay di Zelda in versione gerudo vede la coprotagonista della serie molto più scoperta del solito, dato che solitamente indossa degli abiti principeschi celesti molto lunghi e coprenti. Il colore rimane sempre lo stesso trasportato in questa nuova versione, ma stavolta l'abito è formato da un top con un fiore dorato al centro e vari ricami bianchi ai bordi, uno slip a vita alta sempre dello stesso colore ma con inserti dorati, delle polsiere molto lunghe che arrivano fino all'avambraccio e un velo azzurro tra i capelli biondi. Le due foto di Alice sono state scattate in un prato fiorito, il che dà un'aria ancora più affascinante alla principessa di The Legend of Zelda.

Per vederla come principessa, ecco un cosplay di Zelda in abito rosa, mentre si continuerà a viaggiare in Hyrule con Tears of the Kingdom con lei.