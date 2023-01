Zelda Gerudo in un cosplay della principessa in attesa di Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei titoli più attesi del nuovo anno, con la community di giocatori che non vede l'ora di tornare al fianco di Link e dell'omonima principessa per intraprendere una nuova, meravigliosa avventura. In attesa del rilascio ufficiale, riviviamo il mito della popolazione Gerudo.

Le Gerudo sono un popolazione di sole donne che ripudiano il sesso maschile. Secondo uno dei miti di questa razza, tra loro nasce solamente un maschio ogni cento anni diventando re di diritto. Le Gerudo sono ladre, introdotte per la prima volta nell'iconica saga Nintendo in Ocarina of Time. Riproposte anche in Breath of The Wild, i giocatori possono incontrarle nella Cittadella Gerudo goveranta dalla matriarca Riju. Ritroveremo le Gerudo anche in occasione dell'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?



In questo cosplay della principessa di The Legend of Zelda vediamo l'omonima protagonista indossare uno degli abiti tipici delle Gerudo. Questo, ispirato a uno di quelli presenti nell'ultimo uscito Breath of the Wild, si compone di un top e da un pantaloncino corto azzurri e adornati da ricami dorati. A realizzare questa stupenda Zelda Gerudo è stata l'artista Caelena Cosplay con uno scatto in cui posa seduta sulle ginocchia in riva al mare.