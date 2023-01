Zelda Heroes of Hyrule, il documentario torna online: YouTuber batte Nintendo

Dopo innumerevoli indiscrezioni, lo scorso ottobre il content creator DidYouKnowGaming aveva pubblicato un interessante documentario dedicato a The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule.

Il progetto, svelava, era stato per lungo tempo in sviluppo presso il team di Retro Studios, prima di essere cancellato dai vertici di Nintendo. Alla base del gioco, vi era un gameplay di stampo strategico, in una declinazione ispirata al mai dimenticato Final Fantasy: Tactics. Nel video dedicato a The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule, DidYouKnowGaming ripercorreva la storia e le caratteristiche della produzione, con tanto di artwork e materiale ufficiale a cui attingere.

Lo scorso dicembre, tuttavia, il video era stato rimosso a causa di un reclamo avanzato da Nintendo. Il colosso di Kyoto, da sempre estremamente protettivo nei confronti delle proprie IP, non aveva infatti apprezzato l'indagine dietro le quinte realizzata dal content creator. Senza darsi per vinto, DidYouKnowGaming ha contestato con forza la rimozione del video operata da YouTube, sino a riuscire ad avere infine la meglio.



Nel momento in cui scriviamo, infatti, il video dedicato a The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule è tornato online, ed è disponibile per la visione da parte di tutti gli appassionati di storia del videogioco. Ad oggi, lo ricordiamo, Retro Studios è impegnata nella realizzazione dell'ancora latitante Metroid Prime 4.