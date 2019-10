Zelda Link's Awakening conquista Switch in Europa: vendute 430.000 copie in 72 ore!

The Legend of Zelda: Link's Awakening, esordito ai tempi del Game Boy, ha recentemente trovato nuova vita grazie al coloratissimo remake approdato su Nintendo Switch lo scorso 20 settembre.

Il debutto del gioco ha ottenuto riscontri positivi in Europa: nel Vecchio Continente, infatti, la produzione della Casa di Kyoto ha venduto 430.000 copie nel corso delle prime 72 ore dal lancio, con un ritmo dunque pari a più di cento copie ogni 60 secondi! Questi risultati commerciali hanno fatto del nuovo The Legend of Zelda: Link's Awakening il gioco Nintendo Switch venduto più rapidamente in Europa nel corso dell'intero 2019. Un risultato sicuramente positivo, che Nintendo ha voluto celebrare anche con la pubblicazione di un nuovo trailer del gioco. Quest'ultimo include al suo interno diverse citazioni di giudizi su The Legend of Zelda: Link's Awakening condivisi da parte della stampa specializzata: come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news. Cosa ne pensate del remake Nintendo, avete già avuto modo di provarlo?



In chiusura, vi ricordiamo che per approfondire la conoscenza delle caratteristiche dell'esclusiva Nintendo Switch è possibile fare riferimento alla recensione di The Legend of Zelda: Link's Awakening disponibile sulle pagine di Everyeye e realizzata dal nostro Enrico Di Piramo.