Zelda Link's Awakening: tutti i dettagli sul remake per Switch nel nuovo trailer italiano

A ormai pochi giorni di distanza dalla data di pubblicazione di The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo ci presenta tutte le caratteristiche di questa nuova produzione.

La Casa di Kyoto ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato al remake dell'iconico titolo della saga di The Legend of Zelda, tramite il quale ce ne presenta tutti i dettagli essenziali. Disponibile in lingua italiana, il filmato ha una durata di poco superiore ai quattro minuti, durante i quali possiamo godere di una panoramica completa del gioco, in arrivo a breve su Nintendo Switch.



Il trailer esordisce con una panoramica dei personaggi che incontreremo nel corso della nostra avventura, che avrà inizio dalle dorate spiagge dell'Isola di Koholint. Nei panni del prode Link dovremo cercare di svelare il mistero che aleggia sull'atollo, dal quale, a quanto pare, è impossibile allontanarsi. Immancabile inoltre una breve rassegna degli equipaggiamenti su cui potremo fare affidamento nel corso della nostra avventura e sui segreti che si celano all'interno dell'Isola di Koholint. Ci viene inoltre ricordata la possibilità di creare Labirinti a Tessera personalizzati e di usufruire del supporto ad alcuni Amiibo. Vi lasciamo dunque alla visione del trailer: lo trovate direttamente in apertura a questa news!

In chiusura, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Link's Awakening approderà sul mercato il prossimo 20 settembre, contestualmente all'arrivo sugli scaffali della nuova Nintendo Switch Lite. Sulle pagine di Everyeye potete trovare sia il nostro provato di The Legend of Zelda Link's Awakening sia la nostra prova di Nintendo Switch Lite.