Zelda Link's Awakening: l'editor di dungeon è il frutto di un'idea di Miyamoto

Eiji Aonuma, storico produttore della serie Zelda, ha parlato molte volte del Labirinto delle Tessere, la più grande novità del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, ma in una recente intervista con IGN ha svelato un nuovo, interessante retroscena riguardo alla sua genesi.

Nel corso della sua avventura, Link può trovare delle pietre tessera che possono essere disposte in modo tale da creare dei veri e propri labirinti. Può piazzare l'entrata, l'uscita, gli enigmi e anche i nemici: per completare il lavoro, tuttavia, deve anche entrarci e completarlo!

Aonuma ha spiegato che l'idea gli è stata suggerita da Shigeru Miyamoto in persona, il papà di Mario! "Parlo regolarmente con Miyamoto del 'prossimo gioco di Zelda', e una volta mi ha chiesto se potessi dare forma ad un titolo con un gameplay a la Super Mario Maker, calato nel mondo di Zelda. Ne abbiamo discusso, ma abbiamo capito che sarebbe stato troppo difficile per i giocatori escogitare la logica per la loro risoluzione. Per cui abbiamo optato per un stile più accessibile, in cui devono capire come organizzare delle parti che prevedono già una soluzione per creare un singolo dungeon, piuttosto che permetter loro di creare sistemi complessi come in Super Mario Maker 2".

Dalla nascita di quest'idea alla sua applicazione nel remake di Zelda: Link's Awakening, il passo è stato breve: "Abbiamo cercato degli esempi in titoli già esistenti, e abbiamo capito che i dungeon di The Legend of Zelda: Link’s Awakening sarebbero stati i più adatti, poiché le stanze hanno generalmente le dimensioni di un singolo schermo e sono visualizzate dall'alto, caratteristiche che le rendono facilmente comprensibili".



Cosa ne pensate di questa novità? Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la recensione di Zelda: Link's Awakening a cura di Enrico di Piramo.