Zelda Link's Awakening esce su Switch il 20 settembre, nuovo trailer

L'annuncio è arrivato con il nuovo gameplay trailer che potete vedere in cima alla notizia. Zelda: Link's Awakening si presenta come il remake dell'omonimo titolo uscito su Game Boy nel 1993. Il filmato ci permette di dare uno sguardo più approfondito al nuovo comparto grafico, alle meccaniche di gioco rinnovate e alla possibilità di costruire nuovi dungeon tramite le tessere ottenute nel corso dell'avventura.

Durante la conferenza Nintendo E3 2019 è stata annunciata la data di lancio ufficiale di Zelda: Link's Awakening. Il gioco arriverà su Switch il 20 settembre, come anticipato dal leak di Amazon Jap .

anteprima The Legend of Zelda Link's Awakening: dal Game Boy a Nintendo Switch

