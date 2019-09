Zelda Link's Awakening per Game Boy ha ispirato Ocarina of Time, ammette Eiji Aonuma!

Celebrato il lancio su Switch del "nuovo" Zelda con una splendida illustrazione di Link's Awakening, dopo tanti anni il maestro Eiji Aonuma spiega, rivelandolo pubblicamente per la prima volta, che lo sviluppo di Ocarina of Time è stato fortemente influenzato da Zelda Link's Awakening per Game Boy.

Approfittando di un'intervista concessa ai giornalisti di EDGE (con dichiarazioni riportate da NintendoEverything), l'autore a capo del progetto del Link's Awakening originario e del suo squisito remake per Switch ha ammesso che "quando ho iniziato a lavorare su Ocarina of Time, era davvero la prima volta che molti di noi gestivamo lo sviluppo di un gioco 3D, e quindi è stata una sfida. Non sapevamo cosa fosse giusto fare e quale risposta corretta dare a determinati quesiti di progettazione. Ma a guidarmi è stata la mia visione sui dungeon e sulle meccaniche di gameplay del primo Link's Awakening".

L'inattesa rivelazione dell'autore di Nintendo, come possiamo facilmente immaginare, ha sorpreso il suo interlocutore al punto tale da chiarire subito il concetto affermando che "prima di adesso non l'avevo mai detto a nessuno in modo specifico, ma al tempo (nella fase di sviluppo di Ocarina of Time per Nintendo 64, ndr) avevo sempre questa visione e così ho cercato di convertire in un mondo 3D le sensazioni che provavo giocando a Link's Awakening".

Uno degli esempi portati da Aonuma per testimoniare il forte legame tra il kolossal per Game Boy e la leggendaria avventura per N64 è rappresentato dalla Piuma di Roc, l'oggetto che consente a Link di saltare da ogni "sporgenza" della mappa: la funzione di salto automatico di Ocarina of Time, rivela Eiji Aonuma, deriva proprio da quel potenziamento!

