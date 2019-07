Zelda Link's Awakening: personaggi, creature e ambientazioni in nuove immagini

Incuranti del fragore mediatico delle indiscrezioni su Zelda Breath of the Darkness, i curatori dei canali social ufficiali di Nintendo of Japan ci regalano delle nuove, colorate immagini di The Legend of Zelda: Link's Awakening per Switch.

Il team capitanato da Eiji Aonuma approfitta del momento per darci modo di ammirare nel dettaglio alcune delle ambientazioni che esploreremo approdando sull'isola Koholint, tutte ricreate da zero partendo dall'indelebile ricordo delle avventure vissute nel Link's Awakening originario per Game Boy.

Sempre all'interno di questa galleria immagini possiamo inoltre intravedere il volto sorridente di Link e, soprattutto, di Marin, la ragazza che aiuterà il nostro intrepido alter-ego a ritornare in forze prima di portare a compimento la sua nuova missione e ritrovare, così facendo, la via di casa.

Particolarmente interessanti sono poi i render dedicati al Gufo Misterioso e a Nonno Ulrira, due dei personaggi ricorrenti della trama che, tra consigli e messaggi di incitamento, permetteranno a Link di capire come muoversi in questo nuovo ambiente. A tal proposito, gli sviluppatori ci ricordano che ogni dialogo del gioco sarà trascritto nel diario di Link e potrà essere riascoltato per facilitare la progressione della storia e l'acquisizione delle informazioni più importati.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia delle immagini che trovate a fondo articolo nella speranza che vi aiutino a ingannare l'attesa per l'uscita di Zelda Link's Awakening, prevista per il 20 settembre di quest'anno su Nintendo Switch e, naturalmente, sull'appena annunciata Switch Lite.