Zelda Link's Awakening e PES 2020 promossi con ottimi voti su Famitsu

Il nuovo numero di Famitsu ha premiato The Legend of Zelda Link's Awakening e PES 2020, promuovendo i due giochi con una valutazione vicina al perfect score. Vediamo tutti i voti contenuti nel celebre magazine giapponese di questo mese.

Di seguito elenchiamo tutti i voti contenuti nell'ultimo numero di Famitsu

AI: The Somnium Files (PS4, Switch) – 9/9/8/8 [34/40]

Desktop Rugby (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

eFootball PES 2020 (PS4) – 9/9/9/8 [35/40]

Grand Brix Shooter (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

Heave Ho (Switch) – 8/7/8/6 [29/40]

Jakou no Lyla: Allure of Musk (Switch) – 7/8/8/8 [31/40]

The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch) – 9/9/9/8 [35/40]

Pawarumi (Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Rally Rock ‘N Racing (Switch) – 7/6/7/6 [26/40]

Come potete vedere, eFootball PES 2020 e The Legend of Zelda: Link's Awakening hanno ricevuto una valutazione pari a 35/40, un voto vicino al perfect score. In entrambi i casi, tre giornalisti su quattro hanno optato per un 9/10, promuovendo quasi a pieni voti i due titoli.

Da notare anche l'ottima accoglienza riservata ad AI: The Somnium Files, il nuovo gioco di Spike Chunsoft e Kotaro Uchikoshi (creatore della serie Zero Escape), che si porta a casa una valutazione pari a 34/40.

Con l'occasione segnaliamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di eFootball PES 2020. Ricordiamo inoltre che il debutto di The Legend of Zelda: Link's Awakening è fissato per il prossimo 20 settembre in esclusiva su Nintendo Switch.