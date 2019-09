Zelda Link's Awakening registra il miglior lancio del 2019 su Switch in UK

The Legend of Zelda: Link's Awakening ha esordito in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso 20 settembre. Dopo aver debuttato al primo posto delle classifiche di vendita nel Regno Unito, il titolo ha fatto registrare il miglior lancio su Switch dell'intero 2019, superando perfino Super Mario Maker 2.

Link's Awakening è l'ultimo remake di Zelda realizzato dallo sviluppatore indipendente Grezzo (il team ha già lavorato in passato alla realizzazione del remake in 3D di Ocarina of Time e Majora's Mask per 3DS). Il debutto di Link's Awakening ha inoltre provocato un'ondata di entusiasmo tale da far registrare un aumento delle vendite, pari al 22%, di The Legend of Zelda Breath of the Wild (attualmente in 16° posizione nella classifica di vendita annuale nel Regno Unito).

La classifica di vendita settimanale relativa al Regno Unito vede, nelle prime dieci posizioni, NBA 2K20 (10°), Crash Team Racing: Nitro-Fueled (9°), l'immortale Grand Theft Auto V (7°) ed eFootball PES 2020, il nuovo calcistico di Konami (in 5° posizione). Borderlands 3 deve accontentarsi del secondo posto del podio, seguito da Mario Kart 8 Deluxe.

Zelda Link's Awakening è stato promosso dalla critica e vanta attualmente una valutazione pari ad 88 su Metacritic (valutazione di 8.6 su un totale di 366 valutazioni rilasciate dagli utenti). Inoltre, prima di salutarvi, vi invitiamo a scoprire cosa ne pensiamo del risveglio di Link, in questo coloratissimo remake, tra le pagine della nostra recensione di Zelda Link's Awakening. Buona lettura!