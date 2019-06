Zelda Link's Awakening per Switch: Aonuma spera di sviluppare Zelda Maker

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Kotaku, Eiji Aonuma di Nintendo ha suggerito che il successo di Super Mario Maker 2 e, soprattutto, l'accoglienza di The Legend of Zelda Link's Awakening potrebbero spingere il colosso videoludico giapponese a realizzare uno Zelda Maker.

In riferimento alla presenza della Camera dei Dungeon in Zelda Link's Awakening, e quindi della possibilità per gli utenti di creare dei piccoli dungeon con un comodo editor di livelli, Aonuma spiega infatti che "non posso predire il futuro, ma se le persone ameranno quest'idea dell'editor di dungeon, ovviamente la terrò a mente per il futuro".

Gli emuli di Link che esploreranno l'isola di Koholint e decideranno di dedicarsi alla creazione di "castelli" personalizzati attraverso l'editor di Dungeon del prossimo videogioco di The Legend of Zelda per Nintendo Switch, quindi, potrebbero spingere la casa di Kyoto a valutare lo sviluppo di un vero e proprio titolo a se stante sulla falsariga di Super Mario Maker.

Un ipotetico Zelda Maker, oltretutto, potrebbe attingere facilmente allo sconfinato bagaglio di esperienze offerte dai capitoli bidimensionali della gloriosa epoca delle console 8 e 16 bit come NES e SNES, ma riproporre anche dei livelli con grafica pienamente tridimensionale come Ocarina of Time o Majora's Mask per Nintendo 64. In ogni caso, si tratterebbe di un progetto capace di abbracciare diverse generazioni di appassionati di The Legend of Zelda e avere un enorme potenziale, sia dal punto di vista contenutistico che prettamente commerciale. Anche a voi stuzzica l'idea di cimentarvi con l'editor di uno Zelda Maker per Switch?

In attesa di capire quali margini di manovra possa avere Nintendo nel dare forma a questo progetto, vi ricordiamo che Zelda Link's Awakening arriverà su Switch il prossimo 20 settembre. Sempre su Nintendo Switch è poi previsto l'approdo, si spera entro la fine del 2020, del seguito di Zelda Breath of the Wild.